Банк России в ответ на просьбы участников рынка внес коррективы в свое указание, которое не позволяло НПФ вкладывать средства пенсионных накоплений в рублевые облигации российских компаний. Это следует из поправок к положению ЦБ 580-П от 14 июля 2017 года, с которым ознакомились «Известия». До решения этой проблемы новые вложения средств накоплений в рублевые бумаги таких компаний, как «Газпром», «Роснефть», НЛМК или «Лукойл», были для пенсионных фондов невозможными. Примечательно, что приобретать валютные облигации тех же компаний в портфели НПФ ничто не мешало. Тем не менее общую проблему нехватки финансовых инструментов для вложений пенсионных средств поправки в нормативный акт не решают, считают эксперты. По их мнению, в конечном итоге это может обернуться крайне низкой доходностью пенсионных накоплений.

Согласно первоначальной версии положения, с 14 июля НПФ было запрещено вкладывать средства накоплений в облигации, у которых нет надлежащих рейтингов, сверх 10% объема портфеля. Ограничения, наложенные на облигации, которые могут быть приобретены в портфели пенсионных фондов, предполагают, что бумаги, номинированные в рублях, должны обладать достаточно высоким кредитным рейтингом от Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) и «Эксперт РА», а также входить в котировальный список высшего уровня одной из бирж.

Для валютных облигаций достаточно рейтингов агентств «большой тройки» (S&P, Fitch, Moody's). А многие рублевые облигации, которые обладают высоким рейтингом, тем не менее входят в котировальные списки биржи второго и третьего уровней. Таким образом, пенсионные средства не могут быть вложены в долговые бумаги с высокой надежностью — облигации Магнитогорского металлургического комбината, алмазной компании «Алроса» или сети магазинов «Магнит», например, имеют высокие рейтинги, но входят в котировальные списки третьего уровня.

Банк России в ответ на запрос «Известий» сообщил, что в связи с поступающими вопросами от участников рынка для устранения риска неоднозначного толкования действующей редакции положения 580-П, в котором оговорены ограничения вложений средств НПФ, в документ «внесены необходимые уточнения». Эти изменения, с точки зрения регулятора, смягчают первоначальные условия документа.

В то же время руководитель аналитической службы Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Евгений Биезбардис отмечает, что, несмотря на поправки, в индустрии ощущается нехватка инструментов для вложения пенсионных средств.

— Инвестиционные возможности НПФ в моменте весьма ограничены. Новый подход ЦБ к вопросам рейтингования, стресс-тестирования, а также недостаточный темп развития фондового рынка приводят к тому, что НПФ приходится перекраивать инвестиционные стратегии. И им порой сложно реализовать долгосрочную инвестиционную природу вверенных их клиентами средств, — сказал он. — Мы надеемся, что это временные ограничения, связанные с регулятивной реформой, и в дальнейшем проблема будет решена, — отметил он.

Исполнительный директор некоммерческого партнерства «Содействие развитию корпоративного законодательства» Елена Авакян считает, что ограничения введены, чтобы обеспечить надежность вложений.

— Одновременное наличие требований об уровне рейтинга и высоком уровне котировального списка явно введено для того, чтобы обеспечить вложение пенсионных средств в самые нерисковые инструменты. И это естественно, что чем безопаснее бумаги, тем ниже по ним доходность, — сказала она.

Положение ЦБ, ограничивающее сферу вложений пенсионных средств и вступившее в силу 14 июля, было выпущено, чтобы смягчить эффект Федерального закона от 13 июля 2015 года «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации». Согласно этому документу, на территории России используются кредитные рейтинги аккредитованных при Банке России рейтинговых агентств.