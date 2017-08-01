Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, внесен в базу данных украинского сайте «Миротворец». Причина — поездка в Крым.

Музыканта обвинили в нарушении государственной границы Украины, а также в незаконной гастрольной деятельности на территории полуострова, передает «Газета.ру» со ссылкой на украинские СМИ.

Ранее стало известно, что Алексей Долматов принял участие в международном фестивале экстремальных видов спорта, который проходил в Севастополе.

Интернет-ресурс «Миротворец» разместил данные около тысячи россиян и иностранных граждан. В частности, в черный список попали Эмир Кустурица, Сергей Шнуров, Михаил Боярский, рэпер Баста и многие другие.