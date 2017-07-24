Информация о знаменитом сербском режиссере и музыканте Эмире Кустурице внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Как отмечается на скандальном сайте, Кустурица попал в базу данных из-за «незаконной гастрольной деятельности в Крыму, сознательного нарушения государственной границы Украины и легализации аннексии полуострова».

Накануне в Ялте состоялся концерт Кустурицы и его группы The No Smoking Orchestra. Перед выступлением режиссер провел пресс-конференцию, на которой посоветовал жителям полуострова не обращать внимание на мнение западных стран, которые не признают Крым частью России, и отметил, что принадлежность полуострова была определена крымчанами.

На скандальном сайте «Миротворец» публикуются личные данные российских и зарубежных артистов и журналистов, которые по мнению основателей интернет-ресурса являются «предателями».

Полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после проведения референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за присоединение республики к России. Тем не менее Украина до сих пор считает Крым своей территорией.