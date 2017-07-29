Участники российской рок-группы «Воскресенье» попали в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец».

На сайте опубликовали личные данные Юрия Смолякова, Алексея Коробкова, Алексея Романова и Дмитрия Леонтьева за незаконные гастроли в Крыму.

Как сообщается на сайте «Миротворец», участники группы «сознательно нарушили государственную границу Украины».

Ранее интернет-ресурс опубликовал личные данные нескольких десятков российских и зарубежных артистов и журналистов. Так, в базе данных «Миротворца» числятся сербский режиссер Эмир Кустурица, Михаил Боярский, Сергей Шнуров, Ирина Аллегрова, рэпер Баста и многие другие.

Полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после проведения референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за присоединение республики к России. Тем не менее Украина до сих пор считает Крым своей территорией.