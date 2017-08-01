«Аэрофлот» подвел итоги конкурса «Раскрась самолет», который был приурочен к 95-летнему юбилею компании.

Победителем творческого конкурса стала Екатерина Лесик. Рисунок победителя оформлен в бело-синих тонах и стилизован под гжельские узоры. В качестве приза победительницу ожидает сертификат на два лица на перелет бизнес-классом в любой пункт по маршрутам авиакомпании.

Второе место заняла Екатерина Леухина, которая представила вариацию на тему «птички» «Аэрофлота» в цветах российского триколора. Обладательница второго места получит сертификат на два лица на перелет экономклассом в любую точку маршрутной сети «Аэрофлота».

Конкурс начался 29 июня, любой желающий мог оставить свой эскиз ливреи самолета на сайте авиаперевозчика. Десять лучших работ определило онлайн-голосование, затем рисунки финалистов были представлены перед авторитетным жюри, в состав которого вошли члены правления компании.