Оператор авиатопливного бизнеса «Газпром нефти» «Газпромнефть-Аэро» приступил к заправке самолетов авиакомпании «Аэрофлот» в международном аэропорту Сеула. Объем заправок превысит 22 тыс. т авиатоплива в год.

Ранее компания работала исключительно в аэропорту Пусана. В будущем «Газпромнефть-Аэро» планирует расширить сеть аэропортов, что гарантирует авиаперевозчикам оптимальные цены на топливо.

«Благодаря началу заправок авиакомпании в Сеуле мы рассчитываем на дополнительный рост объемов реализации за рубежом по итогам года. Развитие топливозаправочной деятельности в крупнейших аэропортах мира является одним из приоритетов «Газпромнефть-Аэро», — заявил гендиректор «Газпромнефть-Аэро» Владимир Егоров.

«Газпромнефть-Аэро» — дочернее предприятие компании «Газпром нефть». Компания ведет деятельность с 1 января 2008 года. С декабря 2008 года «Газпромнефть-Аэро» является стратегическим партнером Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) в области авиатопливообеспечения.