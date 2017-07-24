Лидер российского авиарынка «Аэрофлот» вернулся в топ-двадцатку крупнейших авиакомпаний мира по версии профильного издания Airline Business, сообщил «Аэрофлот» в пятницу.

По результатам 2016 года он поднялся на 18-е место среди глобальных авиаперевозчиков по пассажиропотоку. Таким образом, «Аэрофлот» сумел вернуться в топ-20, из которого выпал почти на 30 лет в результате распада советского авиагиганта на 300 мелких игроков.

«Аэрофлот» официально возвратился в мировую элиту пассажирской авиации <...> Это укрепление статуса России как великой авиационной державы», — сказал гендиректор Виталий Савельев, которого цитирует компания.

Как отмечается в сообщении, цель вернуться в топ-20 рейтинга достигнута с опережением в несколько лет — в стратегии перевозчик предполагал, что это может произойти в 2025 году.

«Не помешали ни сложная ситуация в макроэкономике, ни антироссийские санкции», — отметил замгендиректора по стратегии и альянсам Джорджио Каллегари.

Согласно оценке Airline Business, «Аэрофлот» вернулся в топ-20 также и по другому показателю — пассажирообороту (RPK), заняв 20-е место как группа компаний и 17-е — без учета своего лоукостера «Победа».