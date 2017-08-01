Сообщение о том, что президент США Дональд Трамп подписал закон о введении новых санкций против РФ, оказалось неточным переводом слов вице-президента Майкла Пенса на пресс-конференции в Тбилиси.

Ранее агентство «Интерфакс» информировало, что соответствующий документ уже подписан, однако позже аннулировало собственное сообщение, объяснив случившееся трудностями перевода.

На самом же деле Пенс сказал, что такой документ не подписан, однако это может случиться в ближайшее время.