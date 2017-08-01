Росстат зафиксировал снижение «доли импортных потребительских товаров в товарных ресурсах розничной торговли» в первом квартале нынешнего года до 36% — минимального показателя с 2008 года, то есть за всю историю сбора статистических данных.

«В I квартале 2016 года доля импорта на полках магазинов составляла 38%, в тот же период 2015-го — 41%, 2014-го — 43%», — пишут «Известия» со ссылкой на материалы Росстата.

Министерство промышленности и торговли РФ связывает тенденцию к рекордному падению объема импортной продукции на прилавках российских торговых точек с действием контрсанкций, или «специальных экономических мер, принятых Россией в ответ на санкции западных стран».

Наибольший эффект импортозамещения достигнут в продовольственном секторе, где доля привозных продуктов питания сократилась до 23% по сравнению, например, с 34% в 2014 году (то есть до введения санкций). Меньше всего на российские прилавки попадает иностранных круп (0,2%), колбасных изделий (1,6%) и муки (1,8%). Существенное сокращение доли импорта зафиксировано также в поставках мяса птицы (до 4,1%) и свинины (до 8,3%). Зато по-прежнему высок процент импортных сыров — 27,7% (для сравнения: в первом квартале 2014 года их доля почти достигала половины всего объема сыров на российском рынке — 48,4%).

Минпромторг отметил и еще одну тенденцию, сказавшуюся на статистике импорта, — рост инвестиций в производство на российской территории со стороны международных корпораций. «Товары концернов переходят из разряда импортных в разряд произведенных в нашей стране. Это выгодно и экономике страны, и производителям», — пояснили в ведомстве.

Отечественные ритейлеры подчеркивают, что доля импорта в их ассортименте и раньше не была высокой за счет переориентации на работу с российскими производителями. Например, в «Магните» на конец июня было максимум 8% импортных товаров, утверждают представители сети. По их словам, завозится в основном сезонная плодоовощная не имеющая отечественных аналогов продукция, а в социально значимых категориях (мука, хлеб, молоко, яйца, масло и т.п.) доля импорта нулевая.

Подробнее — в материале «Известий»: Доля импорта на прилавках упала до рекордного минимума