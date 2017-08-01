Доля импортных товаров на прилавках в I квартале этого года составила 36%, зафиксировал Росстат. Это минимум за всё время измерения показателя. В Минпромторге объясняют рост доли отечественных товаров на прилавках результатом санкций и размещением производств зарубежных компаний в России. Ритейлеры добавляют, что свою роль сыграла дороговизна импортных продуктов.

По данным Росстата, в I квартале этого года «доля импортных потребительских товаров в товарных ресурсах розничной торговли» составила 36%. Это минимальный показатель с 2008 года (с этого срока ведется статистика). В I квартале 2016 года доля импорта на полках магазинов составляла 38%, в тот же период 2015-го — 41%, 2014-го — 43%.

В пресс-службе Минпромторга «Известиям» пояснили, что снижению доли импорта способствовал ряд факторов. Главным в ведомстве считают «вклад показателей в сфере продовольственных товаров, доля импорта здесь всего лишь 23%».

— Это последствия специальных экономических мер , принятых Россией в ответ на санкции западных стран. До этих событий, в 2014 году, доля импортных продтоваров составляла 34%, — заметили в Минпромторге.

По результатам I квартала, доля импорта в категории круп составила только 0,2%, изделий колбасных — 1,6%, муки — 1,8%, мяса птицы — 4,1%, свинины — 8,3%. В категории сыров доля импорта еще достаточно высока — она составляет 27,7% (в I квартале 2014 года — 48,4%).

В Минпромторге добавили, что « важным фактором является то, что международные корпорации инвестируют в производства на территории России ».

— Таким образом, товары концернов переходят из разряда импортных в разряд произведенных в нашей стране. Это выгодно и экономике страны, и производителям, — пояснили в ведомстве.

О последовательном снижении доли импорта на полках российских магазинов в течение прошлого года ранее сообщал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Как писали «Известия», он приводил данные об этом в письме в Совет Федерации. Чиновник отмечал, что доля некоторых товаров отечественного производства достигла 95–100% в торговом обороте федеральных торговых сетей. Речь, в частности, о хлебе, молоке, сахаре, крупах, мясе, рыбе, яйцах и макаронах.

Снижение доли импорта на полках отмечают и ритейлеры. В «Магните» подчеркнули, что доля импорта в магазинах сети «всегда была невысокой» и «компания активно сотрудничает с отечественными производителями».

— По состоянию на 30 июня 2017 года доля импортных товаров в ассортименте сети составляла не более 8%, а по продуктам питания она еще меньше. В основном импортируются сезонные фрукты и овощи, а также продукция, аналогов которой нет на российском рынке, — сказали в «Магните».

В компании добавили, что «доля отечественных товаров в социально значимых категориях, таких как мука, хлеб и хлебобулочные изделия, молочная продукция, охлажденное мясо, яйца, сливочное и подсолнечное масло, достигает 100%».

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет «Ашан», X5 Retail Group, «Дикси», «Магнит» и другие крупнейшие сети) Илья Ломакин-Румянцев согласен с Минпромторгом в том, что наибольшую роль в сокращении импорта на прилавках сыграло продэмбарго. После его введения многие из товаров, поставляемых из-за границы, стали дороже .

— Ограничительные меры обусловили изменение структуры импорта и его ценовых параметров, — пояснил Илья Ломакин-Румянцев.

Он добавил, что снижение реальных доходов населения простимулировало снижение спроса на дорогие товары, в первую очередь импортные.

Ранее «Известия» сообщали, что доля россиян, которые в ближайшем будущем ожидают стабилизации в экономике, в марте выросла до 32,4%. В марте 2015-го в нее верило всего 24% респондентов, весной прошлого года — 20%. Основные причины — это снижение инфляции с двузначных значений до минимума в 4%, укрепление курса рубля и улучшение бюджетной ситуации в регионах.