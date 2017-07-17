Минсельхоз собирается поддержать развитие производства грибов в рамках программы импортозамещения. В конце июня при ведомстве была создана рабочая группа по этому вопросу. Ей предстоит определить меры господдержки, которые позволят в разы увеличить производство грибов и отказаться от их импорта — сейчас 90% продукции на этом рынке поставляется из-за рубежа. Эксперты считают, что для достижения такой цели, помимо выделения субсидий, необходимо снизить стоимость грибов, чтобы конкурировать с импортерами.

Приказом от 20 июня 2017 года при Министерстве сельского хозяйства начала функционировать рабочая группа по развитию грибоводства. В документе, с которым ознакомились «Известия», сказано, что основными задачами, поставленными перед новой структурой, являются выработка предложений и координация мероприятий по улучшению ситуации в отрасли. Руководителем группы стал первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. А ее организационным обеспечением займется департамент растениеводства Минсельхоза.

Член рабочей группы, заместитель гендиректора ассоциации «Теплицы России» Владимир Подземельных рассказал «Известиям», что сейчас на повестке группы обсуждение господдержки промышленного производства грибов.

— В настоящий момент субсидий на выращивание этой продукции не предусмотрено. Что очень странно, потому что спрос на шампиньоны, вешенки и другие грибы достаточно высок, — сообщил он. — При этом на российском рынке всего 10% грибов имеют отечественное происхождение, а 90% — импортные.

Владимир Подземельных отметил, что рабочая группа должна будет рассчитать, сколько необходимо выделить земель и теплиц под промышленное производство. Исходя из этого будет сформирован проект господдержки.

— Необходимо создать условия, чтобы гарантированно собирать в год около 70 тыс. тонн грибов. Пока что производители в нашей стране до таких объемов не дотягивают из-за нехватки средств. Получается, что они отстают от нужных показателей почти на 89%: сейчас в России за год получают около 8 тыс. тонн продукции, — добавил он, подчеркнув, что дата первого заседания рабочей группы еще не определена.

Президент Союза производителей грибов Анатолий Фирсов утверждает, что выделение субсидий будет способствовать избавлению российского рынка от импортной продукции.

— Если государство будет оказывать финансовую поддержку для строительства производственных помещений, то уже через два-три года мы будем есть шампиньоны, выращенные только отечественными грибоводами, — заявил он «Известиям». — Сегодня же мы часто наблюдаем незаконные поставки зарубежных товаров. Польша, например, прикрываясь сербскими документами, завозит к нам огромные партии грибов.

Президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков считает, что одними субсидиями не обойтись.

— Нужно учитывать, что грибы — это не дешевый товар. Я думаю, необходимо снижать их стоимость для увеличения спроса. Хотя, конечно, господдержка должна поспособствовать тому, что производители сделают продукцию более доступной для потребителей, — сказал «Известиям» Вадим Зуйков.