Импорт говядины и телятины в Россию в январе–мае 2017 года снизился на 18,6% относительно того же периода 2016-го. Об этом свидетельствуют данные Минсельхоза, с которыми ознакомились «Известия». Эксперты пояснили, что снижение интереса россиян к импортной говядине связано с ее подорожанием, составившим за первые пять месяцев года порядка 22%.

По информации Министерства сельского хозяйства, в январе–мае 2017 года в Россию было поставлено 32,3 тыс. т охлажденного мяса крупного рогатого скота. Это на 18,6% меньше, чем в аналогичный период 2016-го. Крупнейшим поставщиком говядины остается Белоруссия, откуда в РФ ввозится 98% зарубежной продукции. Остальные 2% импортной говядины поступают из Казахстана, Аргентины, Бразилии, Колумбии, Новой Зеландии, Парагвая, Уругвая и Японии. Кроме того, в этом году мясо крупного рогатого скота стали завозить и из Сербии — пока, правда, в незначительных количествах (всего 34,6 т за первые пять месяцев).

По данным Минсельхоза, средняя цена импортной говядины в январе–мае 2017 года составила более $3,7 тыс. за тонну. Это почти на 22% больше, чем в 2016 году, уточнили в ведомстве. При этом в министерстве «Известиям» не смогли пояснить, с чем может быть связано снижение импорта говядины.

На фоне снижения поставок из-за рубежа небольшими темпами растет отечественное производство. По данным ФБГУ «Спеццентручет в АПК», в январе–мае 2017 года объем промышленного производства говядины (кроме субпродуктов) составил 60,4 тыс. т. Это на 2,4% больше показателя за соответствующий период 2016-го.

Руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин полагает, что уменьшение поставок импортной говядины может быть связано с увеличением стоимости продукции на фоне стабильной цены на отечественный продукт.

— Общий объем потребления такой продукции в России составляет около 2 млн т в год. Чтобы покупатели были обеспечены необходимым количеством говядины, необходимо найти оптимальное соотношение импорта и экспорта. Здесь можно изучить пример США. Это не только крупный экспортер, который за 12 месяцев отправляет за границу товары на общую сумму $140 млрд. Америка еще и закупает продукцию за рубежом на $120 млрд, — заметил Сергей Юшин.

По мнению председателя президиума ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Ильи Ломакина-Румянцева, динамика цен на импортные продукты обусловлена желанием продавцов расширить ассортимент на фоне укрепления рубля.

— Изменение динамики поставок импортных продуктов, вероятно, связано с ассортиментными сдвигами. Можно закупать куриные окорочка, а можно грудку цесарки. И то, и другое — мясо птицы. То же касается и поставок других продуктов, — заявил «Известиям» эксперт.