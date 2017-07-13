Минсельхоз зафиксировал, что за последние три года количество обучающихся в магистратуре и аспирантуре аграрных вузов выросло на 46%. В ведомстве «Известиям» пояснили, что во многом это связано с внедрением новейших разработок в сельское хозяйство и увеличением интереса к отрасли в связи с процессом импортозамещения. Однако работники агропромышленного комплекса притока специалистов пока не отмечают.

По данным, предоставленным «Известиям» Министерством сельского хозяйства, за последние три года количество магистрантов и аспирантов в высших учебных заведениях аграрного направления возросло почти в полтора раза. В 2014 году количество тех, кто после окончания бакалавриата продолжил обучение сельскохозяйственным наукам, составляло 2400 человек, в 2016 году — уже 4471.

Заместитель директора департамента научно-технологической политики и образования Минсельхоза Юрий Егоров пояснил «Известиям», что одной из причин такого бума является повышение интереса молодых россиян к сельхозотрасли.

— С каждым годом внедряется всё больше новых технологий, что требует от трудящихся, занятых в агрономии, соответствующего уровня знаний. Кроме того, сегодня молодежь больше заинтересована в получении высокой академической степени. А учитывая, что качество преподавания в российских вузах сельхознаправления достаточно высоко, многие не хотят останавливаться только на уровне бакалавриата, — пояснил он.

Рост интереса к магистратуре и аспирантуре подтвердил и ректор Самарской государственной сельскохозяйственной академии Александр Петров. По его мнению, такая тенденция сохранится и в ближайшие годы.

— Два года назад доля обучающихся в магистратуре и аспирантуре от всего контингента студентов нашего вуза составляла около 5%. В этом году планируется, что она возрастет до 12–15%. Это, кстати, соответствует постановлению правительства о привлечении людей в агропромышленную отрасль, — рассказал «Известиям» ректор СамГСХА.

Он добавил, что наибольшей популярностью среди продолжающих обучение пользуются такие направления, как агроинженерия и зоотехния.

Несмотря на возросший интерес к сельскохозяйственным наукам, выпускники не рвутся работать по профессии, считает зампредседателя профсоюза работников агропромышленного комплекса России Галина Юрова. По ее мнению, внедряемые новые технологии, наоборот, способствуют «вымыванию» рабочей силы.

— Появляются роботизированные молочные автоматы, в поле выходит беспилотная техника. Это сокращает человеческий труд, — сказала «Известиям» Галина Юрова.

Она добавила, что чаще всего выпускники вузов сельхознаправления идут работать в другие сферы.

— В аграрных университетах довольно много выходцев из сел и деревень. И поступление в магистратуру и аспирантуру — это для них шанс подольше остаться в городе, закрепиться там. Тех, кто по-настоящему хочет трудиться в нашей отрасли, мало. Всё потому, что заработная плата у нас традиционно одна из самых низких, — резюмировала Галина Юрова.

Ранее «Известия» сообщали, что сегодня сельское хозяйство является сектором экономики с наименьшими зарплатами. Однако соотношение зарплат в этом сегменте к среднероссийскому уровню выросло с 51% в 2010 году до 58% в 2016-м.