Американский президент Дональд Трамп подписал закон о введении новых ограничений в отношении России, передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на заявление вице-президента США Майка Пенса.

«Президент Трамп подписал документ о введении санкций против РФ. Мы желаем их отмены, но это возможно лишь при условии выполнения Россией взятых на себя обязательств, однако последние дипломатические шаги России, к сожалению, говорят об обратном», — заявил Пенс во вторник во время общения с журналистами в Тбилиси.

Ранее 27 июля закон о введении новых санкций против РФ, Ирана и КНДР был принят сенатом США. На прошлой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов.