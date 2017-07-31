Вице-президент США Майкл Пенс рассказал о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп надеется на изменение поведения России на Украине.

«Президент и я по-прежнему очень надеемся, что мы увидим другое поведение со стороны российского правительства касательно Украины», — заявил Пенс в интервью Fox News.

Как сообщает RT, Пенс также отметил, что Дональд Трамп назвал текущие действия России в отношении Украины — неприемлемыми.

Политик также подчеркнул, что Трамп дал понять, что очень скоро подпишет законопроект по антироссийским санкциям.