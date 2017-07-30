В США надеются на то, что отношения между Вашингтоном и Москвой изменятся в лучшую сторону в интересах обеих стран.

Об этом в интервью телекомпании Fox News заявил вице-президент США Майкл Пенс.

«Президент [США Дональд Трамп] и я по-прежнему очень надеемся, что мы увидим другое поведение со стороны российского правительства касательно Украины, поддержки режимов-изгоев в Иране и Северной Корее», — отметил он.

По словам Пенса, в Вашингтоне продолжают надеяться, что «Россия изменит свое поведение и что наши отношения смогут измениться к лучшему ради интересов обоих государств и интересов мира и стабильности в этом регионе и во всем мире», передает ТАСС.

Кроме того, американский вице-президент бездоказательно обвинил Москву в «дестабилизирующей активности» в том числе на Украине и в поддержке недружественных США государств.

Он также отметил, что Трамп обещал «очень скоро подписать» принятый конгрессом законопроект об ужесточении санкций в отношении России.