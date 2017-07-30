Вице-президент США Майкл Пенс прибыл с двухдневным визитом в Таллин. Об этом сообщает «РИА Новости».

В программе визита — встреча Пенса с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом. Стороны обсудят оборонные вопросы, развитие сотрудничества в сфере кибербезопасности, сотрудничество США и ЕС в контексте председательства Эстонии в Совете Евросоюза.

В понедельник Пенс встретится с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы и выступит с речью перед эстонскими военными и военнослужащими дислоцированного в Эстонии международного батальона НАТО.