Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не считает необходимым вмешиваться в ситуацию с банком «Югра».

«Еще раз повторяю: Кремль не вмешивается в это», — заявил Песков, подчеркнув, что в текущем положении дел «нет поля для вмешательства» президента РФ.

Напомним, Банк России отозвал лицензию у банка «Югра» 28 июля. Основной причиной для подобных действий со стороны макрорегулятора стали операции с отчетностью кредитной организации для сокрытия реального финансового положения банка.

Кроме того ЦБ РФ сообщил о полной утрате капитала «Югры», санация банка была признана нецелесообразной из-за низкого качества активов.