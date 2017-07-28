Спустя три недели с момента введения моратория на удовлетворение требований кредиторов Центральный банк всё же отозвал лицензию у банка «Югра» (30-е место по активам, 20-е по вкладам населения). Основная причина, указанная регулятором, — привлечение денежных средств населения для их размещения в активы неудовлетворительного качества. Однако формальной технической причиной для применения крайней надзорной меры могла стать дыра в капитале банка. В течение последней недели временная администрация, функция которой была возложена Центробанком на АСВ, выпустила три приказа, каждый из которых заметно снижал собственный капитал «Югры». «Известия» ознакомились с документами — один из них, касающийся недвижимости, уменьшает ее стоимость более чем втрое. Отраслевых экспертов такая переоценка удивила.

28 июля в сообщении об отзыве лицензии Банк России указал, что «Югра» полностью утратила капитал и санация признана нецелесообразной из-за низкого качества активов. Как ранее со ссылкой на осведомленные источники сообщали «Известия», на банковском рынке не нашлось заинтересованного в санации игрока. С 20 июля уполномоченные банки выплатили вкладчикам «Югры» уже более 110 млрд из 170 млрд рублей. Это самый большой объем выплат из фонда страхования за всю его историю.

История с банком «Югра» стала беспрецедентной для российского рынка. Каждый ее поворот широко освещался в СМИ — особенно после вмешательства депутатов Госдумы, требовавших проверки ЦБ и АСВ, и Генеральной прокуратуры, добивавшейся остановки выплат. Однако все подробности этой истории неизвестны до сих пор.

Согласно документации, с которой ознакомились «Известия», перед отзывом лицензии — в течение последней недели — руководитель временной администрации банка Дмитрий Онегин издал три приказа, которые существенно уменьшили собственные средства кредитной организации. Документы были подготовлены по итогам проверки от 26 июля.

Так, первым приказом временная администрация потребовала от «Югры» расформировать резервы по форвардным контрактам на 13 млрд рублей, заключенным с четырьмя компаниями (приказ об их создании был в числе первых предписаний временной администрации от 10 июля). Второй приказ обязывал сформировать резервы под возможные потери по ссудам 15 контрагентов на 5,3 млрд рублей.

Третьим приказом рыночная стоимость активов банка — 29 объектов недвижимости — была снижена более чем в три раза: с 16,4 млрд до 5,2 млрд рублей. Например, три объекта недвижимости на улице Угрешской (столичный район Печатники) общей площадью 21,204 тыс. кв. м и балансовой стоимостью 4,2 млрд рублей были переоценены временной администрацией до 1,1 млрд рублей. Еще 10 объектов на той же улице площадью 17,915 тыс. кв. м и балансовой стоимостью 2,5 млрд рублей были переоценены до 812 млн рублей. В результате исполнения всех трех приказов в капитале банка образовалась дыра на сумму более 7 млрд рублей, сообщил «Известиям» источник, знакомый с ходом проверки банка.

Эксперты по оценке недвижимости считают, что стоимость активов «Югры» была снижена чрезмерно. По словам председателя совета директоров аудиторско-консалтинговой группы Gradient Alpha Павла Гагарина, справедливая цена этих объектов — например, офисных зданий класса Б в районе Угрешской улицы — составляет 150–200 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом, по оценке эксперта, стоимость первых трех объектов на Угрешской могла составлять минимум 3,1 млрд рублей, то есть втрое выше оценки временной администрации. Остальные 10 объектов на этой улице Павел Гагарин оценил в 2,5 млрд рублей, а не 812 млн рублей. С подобным порядком цифр согласен и аналитик «Финама» Тимур Нигматуллин. По его оценке, справедливая стоимость квадратного метра на Угрешской улице — 100–200 тыс. рублей.

В то же время Павел Гагарин отметил, что временная администрация имеет право занижать стоимость объектов недвижимости — это позволяет управляющим быстрее ее распродать.

Как ранее сообщали «Известия», двумя неделями ранее временная администрация уже снижала стоимость принадлежащих банку объектов на 10,5 млрд рублей. Также она вычла из капитала 8,1 млрд вследствие переоценки ценных бумаг на балансе и предписала сформировать резервы на 6,1 млрд по вложениям в восемь кипрских эмитентов.

После введения моратория бывший менеджмент банка заявил «Известиям» о том, что акционеры «Югры» готовы предложить самосанацию. Основной акционер банка — бизнесмен Алексей Хотин, занимающий 110-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России Forbes с состоянием $950 млн, — предлагал ЦБ план по спасению «Югры». Согласно ему, Алексей Хотин должен был перечислить на оздоровление банка 21 млрд рублей в IV квартале 2017 года.

Впрочем, ЦБ предложенный план самооздоровления не утвердил. Как указывал регулятор, представленный собственником банка план финансового оздоровления был признан нереалистичным с точки зрения предложенных собственником сроков, объемов и источников докапитализации.

Как сообщил «Известиям» аналитик рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов, теперь банк ждет продажа активов и удовлетворение требований кредиторов в рамках банкротства. По его оценкам, дыра в балансе может достигать 138 млрд рублей. При этом от заемщиков (которые преимущественно представлены связанными с бенефициарами банка компаниями) теперь могут потребовать исполнения обязательств по полученным кредитам в срок и они вряд ли смогут рассчитывать на пролонгацию кредитов и льготные условия финансирования. По мнению аналитика, это с большой вероятностью приведет к увеличению потерь. На покрытие ущерба от банкротства активов банка не хватит в любом случае, указал он.