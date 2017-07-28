Администрация президента не вмешивается в ситуацию с банком «Югра» и не дает оценок действиям Банка России.

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Центробанк, помимо того что он занимается регулированием деятельности каждого отдельно взятого банка, еще отвечает за стабильность финансовой системы страны в целом. Поэтому, безусловно, есть все основания полагать, что все принимаемые решения принимаются после общей оценки всей ситуации», — цитирует его «Газета.ру».

Песков добавил, что ЦБ — независимый мегарегулятор.

Напомним, что Центробанк отозвал лицензию у банка «Югра» в пятницу, 28 июля, признав санацию банка экономически нецелесообразной.