Четверо заключенных, погибших в результате пожара в больнице ГУФСИН в Приморском крае, были осуждены за особо тяжкие преступления, передает во вторник «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Один [заключенный был осужден] за соучастие в убийстве, один — за преступление, связанное с наркотиками, еще двое — за причинение тяжкого вреда здоровью», — уточнил собеседник агентства.

Пожар в больнице во Владивостоке произошел в воскресенье, в результате погибли четверо человек, которые не смогли самостоятельно покинуть помещение. По информации Следственного комитета, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.