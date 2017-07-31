Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели четырех заключенных в результате пожара в больнице ГУФСИН в Приморском крае, передает пресс-служба СУ СК по региону.

«Следственными органами Приморья возбуждено уголовное дело по факту халатности со стороны должностных лиц ФКУ «Краевая больница» ГУФСИН России по Приморскому краю», - говорится в сообщении.

Возгорание было зафиксировано в воскресенье вечером на первом этаже больницы ГУФСИН в помещении для хранения личных вещей заключенных. По версии следствия, угарный газ распространился на все этажи больницы.

Как уточнили в СК, в момент происшествия в палате терапевтического отделения находились четыре пациента, которые не могли покинуть больницу без посторонней помощи. Заключенные погибли в результате отравления угарным газом. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание.