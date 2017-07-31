Пожар в СИЗО Владивостока, в результате которого погибло четыре человека, мог возникнуть из-за короткого замыкания. Об этом сообщило в понедельник управление СКР по Приморскому краю.

Задымление произошло вечером в воскресенье в помещениях ФКУ КБ ГУ ФСИН России по Приморскому краю. В результате погибло четыре человека.

«Предварительно установлено, что задымление произошло в результате короткого замыкания, четверо осужденных погибли от отравления угарным газом», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что четыре пациента, находившихся в палате терапевтического отделения, не могли передвигаться без посторонней помощи из-за заболевания.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). Устанавливаются лица, на которых возложена обязанность по соблюдению техники пожарной безопасности. Следователи также выясняют, почему не была проведена эвакуация спецконтингента.