Ассоциация туроператоров России (АТОР) подсчитала, что в июле 2017 года на турецком курорте в Анталье отдохнули более 700 тыс. россиян, тогда как за период с начала года этот показатель составляет более двух миллионов граждан РФ.

«Российский рынок показывает самую активную динамику по прибытиям: как отметил Мунир Каралоглу, если совокупным итогом по состоянию на конец июня количество российских туристов в Анталье составило 1,3 млн человек, то уже на конец июля этот показатель превысил 2 млн туристов», — подчеркнули в АТОР.

По данным ассоциации, среднесуточное количество туристов, которое прибывало на курорт в июле, составило 61,5 тыс. человек, а в пиковые дни — до 68 тыс. прибытий.