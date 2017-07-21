В результате мощного землетрясения магнитудой 6,7 в Эгейском море у юго-западного побережья Турции никто из российских туристов не пострадал.

«У нас есть несколько обращений российских туристов, которые были выведены из отелей. Сейчас они находятся на улице. По той информации, которую мы имеем сейчас, пострадавших среди россиян нет», — заявили в генконсульстве РФ в Анталье. Слова представителя диппредставительства приводит «Газета.ру».

Всего за помощью медиков после удара стихии обратились около 70 жителей города Бодрум.