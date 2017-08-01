Заявку в ЮНЕСКО на создание первого в России геопарка в Кош-Агачском районе и долине Чулышман на Алтае подготовил Томский государственный университет совместно с администрацией республики, Горно-Алтайским госуниверситетом и Русским географическим обществом.

«Есть контингент путешественников, которые хотят увидеть уникальные места, и геопарки создаются для таких людей — статус геопарка подтверждает уникальность территории», — считает директор международной исследовательской станции «Актру» ТГУ Сергей Астахов. По его словам, в геопарке должно присутствовать как минимум 54 памятника природы, а на представленной территории их количество больше примерно в десять раз. На данный момент в России еще нет геопарков, подтвержденных ЮНЕСКО.

Посетители нового природного парка смогут увидеть древние тропы скифов, наскальные рисунки, а также ступени эволюции природы и человека. «На уровне Республики Алтай территория уже получила статус геопарка, в сентябре ожидается приезд комиссии ЮНЕСКО, которая утвердит статус на международном уровне», — подчеркнул Астахов.