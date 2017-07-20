Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев выступил с предложением открыть на территории республики Институт изучения алтайской цивилизации, который поможет координировать реализацию совместной программы комплексных научных исследований.

По словам Атамбаева, создание такого центра позволит улучшить развитие сотрудничества между многими странами и народами.

Глава Киргизии призвал участников форума «Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи», где он выступил, обратиться к руководству Международной Алтаистической конференции (PIAC) с предложением провести в следующем году очередное ее заседание на территории Киргизии во время проведения третьих Всемирных игр кочевников.

Ранее Атамбаев также выступил против перехода Киргизии на латинский алфавит, на который перешли многие страны. Он считает, это никак не поможет экономическому развитию республики, приведя в пример Японию и Китай, которые успешно развиваются, используя иероглифы.