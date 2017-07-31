Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка-инвалида в больнице Барнаула.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК, 31 мая 2017 года в больницу Угловского района Алтайского края была доставлена десятилетняя девочка, которая, являясь инвалидом с рождения, имела ряд заболеваний и нуждалась в экстренной медицинской помощи.

«Спустя несколько часов в связи с отсутствием необходимого оборудования несовершеннолетняя пациентка была доставлена в медицинское учреждение краевой столицы, где через несколько дней скончалась от имеющегося у нее заболевания», — сообщили в СК.

Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

По данным местных СМИ, семья девочки дожидалась скорой помощи для больного ребенка в течение восьми часов. Кроме того, для госпитализации ребенка учреждение здравоохранения не прислало вертолет.