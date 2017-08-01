Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что ЕС примет защитные меры в случае проведения США промышленной политики под девизом «Америка прежде всего» под предлогом санкций.

«Мы будем защищаться от промышленной политики под девизом «Америка прежде всего», проводимой под предлогом санкций, — заявил Габриэль, добавив, что для ЕС важно «преодоление украинского кризиса и сохранение политического давления, источником которого являются санкции».

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ также отметил, что американский президент Дональд Трамп, по всей видимости, еще не принял окончательного решения по ужесточению санкционной политики.

«Еще есть время. Очевидно, что президент Трамп еще не принял решение, будет ли и как он будет ужесточать режим санкций в отношении России», — добавил дипломат.

Ранее МИД ФРГ выражало обеспокоенность планами Соединенных Штатов усилить санкции в отношении РФ, так как эти меры затронут в первую очередь немецкую промышленность.