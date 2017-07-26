Министерство иностранных дел ФРГ выразило обеспокоенность планами США усилить санкции в отношении России. Об этом в среду на брифинге в Берлине заявил представитель немецкого внешнеполитического ведомства Мартин Шефер.

Шефер отметил, что новые санкционные меры могут коснуться немецкой промышленности. По его словам, глава немецкого МИДа Зигмар Габриэль четыре недели назад уже «выражал обеспокоенность» по этому вопросу.

«За эти четыре недели мы — правительство ФРГ, Еврокомиссия, Евросоюз — приводили Вашингтону свои аргументации», — приводит слова Шефера ТАСС.

При этом он отметил, что текст нового закона «значительно улучшился» по сравнению с тем, что был представлен около полугода назад. Шефер добавил, что Евросоюзу удалось убедить США внести ряд важных изменений в законопроект по санкциям против России.

Напомним, ранее палата представителей приняла новый пакет санкций против России, Ирана и Северной Кореи. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что Россия примет ответные меры, если закон будет одобрен.