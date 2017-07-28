Закон США о новых санкциях против России неприемлем, так как затрагивает интересы Евросоюза. Такое заявление сделал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

«Позиция по-прежнему такова, что мы ни в коем случае не примем экстерриториального применения этих санкций США против европейских предприятий. Американская сторона уведомлена о нашей позиции», — цитирует Габриэля Spiegel.

Он отметил, что санкции — неподходящий инструмент для ведения политики.

«Санкционная политика не является подходящим или подобающим инструментом для продвижения национальных интересов в области экспорта или же собственной энергетической отрасли. Сейчас от решения президента Трампа зависит, как дела будут развиваться дальше», — добавил министр.

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что, вводя санкции против России, США думают только о себе.

«ЕС полностью привержен режиму санкций против РФ. Однако американский законопроект может иметь ненамеренные последствия, которые повлияют на интересы ЕС в области энергобезопасности. Мы примем меры, если США ничего не изменят. Принцип «Америка в первую очередь» не может означать, что Европа — в последнюю», — заявил Юнкер.

Накануне сенат США одобрил законопроект о расширении санкций против России, КНДР и Ирана.