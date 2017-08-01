Пьяный водитель намеренно сбил школьника на мотоцикле в Республике Башкирия в результате конфликта на дороге, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

«В минувший понедельник на территории базы отдыха «Ивкор» возле деревни Кучуково Учалинского района у пьяного 35-летнего водителя автомобиля Volkswagen произошел конфликт с ехавшими на мотоцикле 13-летними школьниками. После этого мужчина умышленно совершил столкновение с мотоциклом», — уточнил собеседник агентства.

По его информации, подросток скончался на месте происшествия, пассажиру мотоцикла оказана медицинская помощь. Водитель, совершивший наезд, задержан.