Управление МВД по Калужской области сообщило о том, что во вторник ночью на федеральной трассе М-3 произошло ДТП. В результате столкновения микроавтобуса Volkswagen и грузовика «КамАЗ» три человека погибли, еще трое были госпитализированы.

«В результате ДТП погибли три пассажира микроавтобуса Volkswagen, еще трое пострадавших доставлены в ЦРБ города Обнинска. Всего в микроавтобусе в момент аварии находилось 18 пассажиров», — отметили в силовом ведомстве.

По данным правоохранительных органов, столкновение произошло в 3:30 мск на 114-м км федеральной трассы М-3, когда микроавтобус, следовавший по маршруту «Новозыбков–Москва», наехал на припаркованный на обочине «КамАЗ» с включенным сигналом «аварийки».