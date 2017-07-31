Один человек погиб и еще пять, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в результате ДТП в городе Нижневартовск в ХМАО. Об инциденте сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел вечером 29 июля. Водитель Lada Priora не предоставил преимущество в движении и столкнулся лоб в лоб с автомобилем Ford Explorer, который ехал по главной дороге. В результате водитель отечественного автомобиля скончался на месте.

«Пассажиры Lada Priora, двое детей 2014 года рождения, женщина 1990 и мужчина 1985 годов рождения получили травмы», - приводит «РИА Новости» сообщение представителя ведомства.

Причины произошедшего устанавливаются.