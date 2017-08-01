Подавляющее большинство россиян (84%) этим летом ощущают себя счастливыми, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Нынешний показатель почти повторяет рекордный уровень весны этого года (85%).

Как отмечают специалисты, основные факторы счастливой жизни для россиян остаются неизменными: на первом месте — семейное благополучие (33%), еще 14% граждан России счастливы благодаря тому, что у них есть дети. 22% опрошенных заявили, что главным фактором счастливой жизни для них является хорошее самочувствие.

С другой стороны, 10% респондентов не смогли назвать себя счастливыми из-за материальных проблем, еще 5% россиян недовольны жизнью в связи с проблемами со здоровьем и безработицей.

«Самооценка населением своего настроения продолжает оставаться весьма высокой. Это вступает в явное противоречие с нашими же данными об усталости от кризиса», — объясняет ведущий специалист ВЦИОМ Олег Чернозуб. По его словам, «материальное положение — не единственный фактор, определяющий настроение людей». Когда экономические затруднения не носят критического характера, благополучия в семье и нормального здоровья для хорошего настроения оказывается вполне достаточно.

Исследование проводилось среди граждан России от 18 лет в период с 29 июня по 1 июля 2017 года.