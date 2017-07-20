Более 60% опрошенных граждан России поддерживают установку памятных знаков в честь заслуг Иосифа Сталина в публичных местах. К такому выводу приводят результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, передает пресс-служба ВЦИОМа.

На сегодняшний день мнение общества по этому вопросу сформировано достаточно отчетливо, говорится в сообщении. «Более половины россиян (62%) согласны с тем мнением, что доски, бюсты, картины и прочее, рассказывающие об успехах Сталина, нужно размещать в публичных местах», — цитирует РИАМО материал пресс-службы центра.

При этом 65% граждан страны выступили против установки знаков, которые информировали бы о преступлениях и неудачах Сталина. По мнению 59% респондентов, не обязательно размещать на памятных знаках нейтральную информацию, например, о выступлении Сталина с речью или посещении им города.

Исследование показало, что в случае размещения памятного знака Сталину на соседнем доме 42% опрошенных положительно восприняли бы этот факт, 21% — отрицательно, а 33% россиян не проявили бы ни явных негативных, ни позитивных эмоций.

Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМа Михаил Мамонов считает, что в последние годы негатив в отношении Сталина устойчиво ослабевает, однако это не сопровождается отрицанием его ошибок и промахов.

В обществе усиливается потребность в объективной оценке заслуг исторических деятелей, а также растет уважительное и внимательное отношение к истории страны, отметил эксперт.

В рамках проведенного в июле телефонного опроса ВЦИОМа проанкетировал 1,2 тыс. респондентов. Молодежь активнее других высказалась «за» по всем вопросам. При этом чаще не соглашались с установкой знаков пожилые люди.