Почти две трети россиян (70%) считают, что климат стал непредсказуемым, при этом более половины (55%) полагают, что тому виной человеческая деятельность.

Об этом говорится в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Каждый второй (51%) считает глобальное потепление серьезной проблемой, требующей немедленного решения, более половины опрошенных (55%) предполагают, что Россия может испытать на себе его негативное влияние», – сообщает ВЦИОМ.

При этом 39% россиян по-прежнему полагают, что проблема глобального потепления «раздута» и ею спекулируют, те, кто хочет заработать.