В Николаевском районе Хабаровского края нашли самородок золота весом 10,3 кг, передает во вторник министерство природных ресурсов региона.

«Самородок золота весом 10,3 килограмма найден бульдозеристом при разравнивании гале-эфельных отвалов в артели старателей «Заря» на ручье Заманчивый», - сообщили в министерстве. Как отмечается в сообщении, самородок стал самым крупным по весу из всех ранее найденных на территории Хабаровского края.

Ранее самым крупным в регионе считался золотой самородок весом 7,5 кг, который был найден в артели старателей «Восток».