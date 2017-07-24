Законопроект, предусматривающий отмену НДС на золото будет направлен на отзыв правительства в ближайшее время. Об этом сообщил депутат Госдумы Анатолий Аксаков.

«Мы сначала должны получить отзыв правительства. Законопроект готов, он направится в правительство на отзыв в течение недели», – сказал Аксаков.

Аксаков отметил, что НДС на золото приносит бюджету менее 100 млн руб. в год, тогда как а его отмена будет приносить дополнительно около 2 млрд руб. Это произойдет благодаря увеличению числа сделок с золотом.

НДС на мерные слитки был введен в 2003 году, так как золото перестало расцениваться как валютная ценность, и стало товаром. Сейчас налог составляет 18%. Снижение ставки НДС до нуля может привести к росту спроса на драгоценный металл, но эксперты не прогнозируют понижения цен.