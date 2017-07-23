Члены британской компании Advanced Marine Services нашли у берегов Исландии грузовое судно с золотом на борту, корабль затонул в 1939 году на пути из Бразилии в нацистскую Германию.

Как сообщает Daily Mail, на борту судна SS Minden находилось 4 т золота, которое нацисты вывезли из Бразилии. Однако по пути в Германию судно было замечено британским флотом, Адольф Гитлер лично отдал капитану приказ затопить корабль, чтобы груз не достался врагу.

Судно затонуло примерно в 190 км от берегов Исландии. Британцы обратились к правительству Исландии с просьбой сделать в корпусе затонувшего судна отверстие для извлечения груза. По данным Sun, британские подводники намерены вывезти золото в Великобританию. Власти Исландии между тем обвинили членов подводной группы в проведении поисков без соответствующего разрешения.