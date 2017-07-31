Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер ознакомил журналистов с заявлением Дональда Трампа по поводу ситуации в Венесуэле, против президента которой — Николаса Мадуро — Вашингтон 31 июля ввел санкции.

«Его последние действия по возмутительному захвату абсолютной власти через поддельные выборы национального учредительного собрания представляют собой очень серьезный удар по демократии в нашем полушарии», — говорится в обращении американского лидера.

Своего венесуэльского коллегу Трамп назвал плохим лидером, подчеркнув, что ситуация еще изменилась в худшую сторону. «Теперь он диктатор», — охарактеризовал Мадуро президент США.

Кроме того, глава Белого дома призвал венесуэльские власти в своей деятельности опираться на конституцию страны и обеспечить проведение свободных выборов, а также выпустить на волю политзаключенных, прекратить репрессии и позаботиться о решении острых гуманитарных проблем страны.

В своем заявлении Трамп заверил, что Вашингтон и его союзники намерены добиться привлечения к ответственности всех виновников эскалации насилия и нарушения прав человека в Венесуэле.

Ранее «Известия» сообщали, что США заморозили все активы Мадуро на своей территории и запретили американским гражданам вести с ним какие-либо дела. СМИ сообщали, что еще одной мерой может стать прекращение поставок американской сырой нефти, которую Венесуэла разводит с собственной и затем экспортирует. Однако впоследствии источники в Белом доме сообщили, что пока планируется ограничиться только персональными санкциями в отношении венесуэльского лидера.

Недовольство США вызвали состоявшиеся в минувшие выходные выборы в Конституционную ассамблею Венесуэлы, которая впоследствии будет изменять основной закон страны. Оппозиция отказалась признать итоги голосования, ссылаясь на то, что почти 90% избирателей не посещали участки.