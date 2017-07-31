США в понедельник не стали вводить санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. Решение Белого дома связано с проведением выборов в Конституционную ассамблею латиноамериканской страны, которой предстоит изменить ее основной закон, пишет Reuters со ссылкой на источники агентства.

Ранее сообщалось, что в качестве санкций США могут остановить поставки Венесуэле американской сырой нефти. Это сырье используется для разведения с венесуэльской тяжелой нефтью, предназначенной для экспорта.

Тем не менее в понедельник стало известно о введении США персональных санкций против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Оппозиция Венесуэлы протестует против итогов выборов в Конституционную ассамблею, утверждая, что почти 90% избирателей не пришли на участки. Правительство Мадуро называет голосование состоявшимся.