Министерство финансов США ввело санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, говорится на сайте ведомства.

В соответствии с санкциями все активы Мадуро в юрисдикции США будут заморожены. Кроме того, гражданам США запрещено вести дела с лидером Венесуэлы.

Ранее США заявили, что выступают против проведения выборов в Национальное учредительное собрание Венесуэлы, которые состоялись в воскресенье.

Оппозиция не признала выборы, заявив, что созыв учредительного собрания должен осуществляться путем референдума.