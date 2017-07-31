США ввели санкции против президента Венесуэлы Мадуро
Министерство финансов США ввело санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, говорится на сайте ведомства.
В соответствии с санкциями все активы Мадуро в юрисдикции США будут заморожены. Кроме того, гражданам США запрещено вести дела с лидером Венесуэлы.
Ранее США заявили, что выступают против проведения выборов в Национальное учредительное собрание Венесуэлы, которые состоялись в воскресенье.
Оппозиция не признала выборы, заявив, что созыв учредительного собрания должен осуществляться путем референдума.