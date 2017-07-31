Российская сторона обратилась к властям и оппозиции Венесуэлы с призывом прекратить бессмысленное силовое противоборство, говорится в комментарии внешнеполитического ведомства РФ.

В МИДе отметили, что в выборах в Конституционную ассамблею страны приняли участие 41,5% избирателей. «С сожалением отмечаем, что оппозиционные силы не только не откликнулись на призыв к участию в выборах, но и старались помешать им, спровоцировав отдельные столкновения, повлекшие человеческие жертвы. Призываем стороны прекратить бессмысленное силовое противоборство», — заключили в ведомстве.

Ранее стало известно об 11 погибших венесуэльцах в день выборов. Около 100 человек задержаны во время массовых протестов.