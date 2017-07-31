Одиннадцать человек погибли в Венесуэле в день выборов
Одиннадцать венесуэльцев были убиты и почти 100 протестующих задержаны в день выборов в Конституционную ассамблею.
Об этом сообщил исполнительный директор неправительственной организации «Венесуэльский уголовный форум» Альфредо Ромеро.
Он отметил, что накануне выборов, 29 июля, были убиты еще пять человек.
Среди жертв насилия один служащий Национальной гвардии и как минимум трое подростков.
К обострению обстановки в стране привело принятое в мае президентом Николасом Мадуро решение о созыве Конституционной ассамблеи, причем без проведения предварительного референдума. В ходе акций протеста погибли уже свыше 120 человек, тысячи пострадали.