Одиннадцать венесуэльцев были убиты и почти 100 протестующих задержаны в день выборов в Конституционную ассамблею.

Об этом сообщил исполнительный директор неправительственной организации «Венесуэльский уголовный форум» Альфредо Ромеро.

#30Jul 9:30pm Son 11 asesinados verificados hoy en contexto de protestas y 5 el #29Jul Total 16 entre ayer y hoy pic.twitter.com/421nmDNQ65 — Alfredo Romero (@alfredoromero) July 31, 2017

Он отметил, что накануне выборов, 29 июля, были убиты еще пять человек.

Среди жертв насилия один служащий Национальной гвардии и как минимум трое подростков.

К обострению обстановки в стране привело принятое в мае президентом Николасом Мадуро решение о созыве Конституционной ассамблеи, причем без проведения предварительного референдума. В ходе акций протеста погибли уже свыше 120 человек, тысячи пострадали.