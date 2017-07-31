Соединенные Штаты намерены предпринять жесткие меры против «архитекторов авторитаризма» в Венесуэле, заявила представитель госдепа США Хезер Науэрт.

«Мы продолжим предпринимать жесткие и быстрые меры против архитекторов авторитаризма в Венесуэле, в том числе против тех, кто будет участвовать в национальном учредительном собрании по результатам голосования», — говорится в заявлении, опубликованном на ее официальной странице в Twitter.

Как отмечает «Газета.ру», в США обсуждают введение ограничений в отношении нефтяного сектора Венесуэлы и ряда чиновников страны. В минувшее воскресенье на территории государства состоялись выборы в учредительное собрание. Среди кандидатов нет представителей оппозиции.