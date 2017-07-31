Власти США готовы к улучшению отношений с РФ и отмене антироссийских санкций в том случае, если Москва откажется от действий, которые привели к их введению. Об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс в ходе визита в Эстонию, пишет Politico.

Пенс подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп хочет улучшения отношений с Россией, однако всё зависит от действий российских властей, сообщает «ТВ Центр».

Ранее Майкл Пенс на совместной пресс-конференции с президентами стран Балтии назвал Россию угрозой для стран НАТО, пообещав, что США «сделают всё для ее предотвращения».

На прошлой неделе сенат США одобрил законопроект, который предусматривает введение дополнительных санкций в отношении РФ, Ирана и КНДР.

В пятницу, 28 июля, МИД РФ ввел ответные меры в отношении США. Так, число американских дипломатов в России должно сократиться на 755 человек, а также дипмиссию США лишили дачи в Серебряном Бору и склада. Введение ограничительных мер против США санкционировал лично президент РФ Владимир Путин.