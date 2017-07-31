Новый пакет антироссийских санкций сыграет против своих инициаторов — США и Европы, считает профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент.

В статье, которую Стент опубликовала в The National Interests, американка пишет, что основной удар затрагивающих совместные с РФ проекты в сфере энергетики санкций придется по западным компаниям. В частности, строительство газопровода «Северный поток — 2», в котором заинтересованы ФРГ и большинство европейских стран.

«В своем нынешнем виде этот законопроект бьет не только по России, но и по американским и европейским предприятиям из-за прописанных в нем ограничений, затрагивающих связанные с российскими компаниями энергетические проекты», — пишет Стент, ее слова приводит «Федеральное агентство новостей».

Автор статьи также предложила Евросоюзу пересмотреть санкционный режим, который будет призван ограничить действие антироссийских санкций США.

Напомним, ранее американский конгресс, а затем и сенат США одобрили новый пакет санкций против России. Законопроект вступит в силу после того, как его подпишет президент США Дональд Трамп.