Законопроект США о санкциях против России может нанести урон американским и европейским компаниям, поскольку предложенные ограничения затрагивают энергетические проекты с РФ. К такому выводу приходит профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент в своей статье в National Interest.

Стент приводит в качестве примера проект по строительству газопровода «Северный поток — 2». В данном проекте заинтересованы не только Германия, но и большинство ее европейских партнеров, поскольку он позволит обеспечить им свои потребности в газе в будущем. Однако антироссийские санкции США могут лишить эти государства такой возможности.

«Некоторые европейские политики предупредили, что если США продолжат продвигать этот законопроект, ЕС может пересмотреть собственный санкционный режим», — цитирует профессора телеканал «Звезда». По словам Стент, это будет хорошей новостью для Кремля.

Напомним, ранее американский конгресс, а затем и сенат США одобрили новый пакет санкций против России. Законопроект вступит в силу после того, как его подпишет президент США Дональд Трамп.

Москва объявила о сокращении числа американских сотрудников посольств и консульств в России до 455 человек.

По мнению Стент, ответные меры России могут повлечь за собой новую серию санкций. На этом фоне отношения двух государств продолжат ухудшаться.