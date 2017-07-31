Менеджер Федора Чистякова опроверг слухи об эмиграции музыканта из-за запрета в России «Свидетелей Иеговы». Основатель группы «Ноль» не подавал прошений об убежище и не намерен расставаться с российским гражданством, сказал «РИА Новости» концертный директор Юрий Чернышевский.

«Речи не идет об эмиграции, у него остается российский паспорт, он не подавал никаких статусов беженца и прочего. Федор будет больше времени проводить за рубежом, оставаясь при этом российским гражданином», — сказал Чернышевский.

Также, по его словам, не будут отменены анонсированные концерты музыканта в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле и других российских городах.

Ранее сообщалось, что Чистяков не намерен возвращаться из США, куда весной отправился на гастроли, из-за опасений, что не сможет на родине исповедовать свою религию. В настоящее время он живет в Нью-Йорке.

20 апреля Верховный суд признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и постановил ее ликвидировать.